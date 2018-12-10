كوليبالي يعود لقيادة دفاع الأهلي أمام جيما

ساليف كوليبالي لاعب الأهلي (أرشيفية) كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال بدأ الجهاز الفني لفريق الأهلي الأول لكرة القدم بقيادة محمد يوسف تجهيز المالي ساليف كوليبالي مدافع الفريق للعودة لقيادة الخط الخلفي في مباراة جيما آبا جفار الإثيوبي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا. جيما آبا جفار الإثيوبي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا. ويعاني الأهلي من أزمة دفاعية قبل لقاء بطل إثيوبيا بسبب إصابة محمد نجيب وعدم قيد أحمد علاء بجانب إصابة سعد سمير بشد في العضلة الخلفية والتي تهدده بالغياب عن مباراة جيما بنسبة كبيرة.

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