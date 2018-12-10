إصابة جديدة تضرب مدافع الأهلي رامي ربيعة

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رامي ربيعة لاعب الأهليكتب - محمد اللاهوني
كشف الدكتور خالد محمود، طبيب فريق الأهلي، عن تعرض المدافع رامي ربيعة لإصابة جديدة تبعده عن التدريبات لمدة شهر آخر.
وأكد الطبيب أن رامي ربيعة تعرضلكسر في إصبع يده وتم وضعه في الجبيرة موضحاً أن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي بدني فقط ولن
وكان الأهلي قد استبعد رامي ربيعة من قائمته المحلية ووضعه في قائمة الانتظار بسبب كثرة إصاباته. ويغيب ربيعة عن الملاعب منذ 8 يناير الماضي بعد إصابته في مباراة الزمالك بالدوري.
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