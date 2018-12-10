أحمد فتحي خارج حسابات الأهلي أمام بطل إثيوبيا

أحمد فتحي لاعب الأهلي (أرشيفية)

كتب - محمد اللاهوني

بات أحمد فتحي، ظهير أيمن فريق الأهلي، خارج حسابات الفريق في مواجهة جيما آبا جفار بطل إثيوبيا التي تقام يوم السبت المقبل في ذهاب دور

الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويخوض فتحي برنامجاً تأهيلياً لمدة أسبوع آخر بعد إصابته بتمزق في العضلة الأمامية في

لقاء الترجي التونسي يوم 2 نوفمبر الماضي في ذهاب نهائي دوري الأبطال بالنسخة الماضية.

ويغيب فتحي برفقة محمد الشناوي حارس المرمى وصلاح محسن والتونسي علي معلول ومحمد نجيب وحسام عاشور عن لقاء بطل إثيوبيا.