شاهد.. الزمالك يقسو على شباب النادي بسباعية وديًا

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مباراة الزمالك وفريق الشباب بالناديكتب - مصطفى جويلي
فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على فريق الشباب مواليد 97 بالنادي بسبعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم الاثنين على ملعب النادي.
جاء ذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة القطنالتشادي يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية على ملعب بتروسبورت.
وسجل أهداف الفريق الأول كل من: محمد ابراهيم هدفين في الدقيقتين
بينما سجل لفريق الشباب كل من خليل نيمار في الدقيقة الـ 39 ومحمود عبدالعاطي دونجا في الدقيقة الـ 80.
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