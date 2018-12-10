شاهد.. الزمالك يقسو على شباب النادي بسباعية وديًا

مباراة الزمالك وفريق الشباب بالنادي

كتب - مصطفى جويلي

فاز فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على فريق الشباب مواليد 97 بالنادي بسبعة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما اليوم الاثنين على ملعب النادي.

جاء ذلك في إطار استعدادات الفريق لمواجهة القطن

التشادي يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الـ 32 لكأس الكونفيدرالية الإفريقية على ملعب بتروسبورت.

وسجل أهداف الفريق الأول كل من: محمد ابراهيم هدفين في الدقيقتين

42 و78 وايمن حفني هدفين في الدقيقتين 56 و76 ومحمد عنتر هدفا في الدقيقة الـ 61 والمغربي حميد احداد هدفين في الدقيقتين 68 و90.

بينما سجل لفريق الشباب كل من خليل نيمار في الدقيقة الـ 39 ومحمود عبدالعاطي دونجا في الدقيقة الـ 80.