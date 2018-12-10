خالد لطيف: فوز منتخب الشاطئية على مدغشقر خطوة نحو نهائي بطولة افريقيا

كتب - كريم عبد المحسن:

أبدى خالد لطيف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، والمشرف على الكرة الشاطئية، سعادته بفوز المنتخب الوطني على مدغشقر في الحولة الثانية للدور الاول من بطولة افيقيا للكرة الشاطئية.

قال لطيف، ان منتخب مصر صعد رسميا بغض النظر عن نتيجة لقاء كوت ديفوار غدا لان قواعد البطولة تنص على

انه في حالة تساوي الفريقين في النقاط يتم الاحتكام للمواجهات المباشرة ثم فارق الاهداف، ولافضلية لمنتخب مصر في الحالتين.

واضاف ان الفوز على مدغشقر خطوة نحو الصعود لنهائي امم افريقيا وتتمثل صعوبته في قوة مدغشقر بطل افريقيا عام

2015.

وتابع ان تهنئة هاني ابوريدة رئيس اتحاد الكرة، كان لها اثر طيب لدى اللاعبين والجهاز الفني، مشيرا الى ان احمد شوبير نائب رئيس الاتحاد هنأ المنتخب ايضاف وطالبه بالصعود للنهائي.

ووجه لطيف الشكر الى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء على اهتمامه بالبطولة والحضور الجماهيري لمباريات منتخب مصر، كما اعرب عن سعادته باشادة الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " بتنظيم البطولة.