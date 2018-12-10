الفحص الطبي يحسم مشاركة مؤمن زكريا في التدريبات

مؤمن زكريا لاعب الأهلي (أرشيفية) كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال قال خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مؤمن زكريا لاعب الفريق اشتكى من الإصابة بإجهاد في العضلة الخلفية. في العضلة الخلفية. وأضاف أن اللاعب يخضع للفحص الطبي قبل انطلاق مران الفريق غدا لحسم مشاركته في التدريبات. وكان الأهلي قد حقق فوزا على نجوم السادات الودية اليوم بنتيجة 7-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة.

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