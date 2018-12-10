كلوب: رئيس نابولي مغرم بالكلام ونعرف ما نريده في مباراة الغد

يورجن كلوب

كتب- محمد معتز صلاح الدين:

تحدث يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي عن مباراة الغد، الثلاثاء، أمام نابولي الإيطالي، والتي ستقام بين الفريقين على ملعب "أنفيلد" ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكد كلوب في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد، أن مواجهة فريق كنابولي ستكون صعبة، ومباراة صعبة على الفريقين، كما تحدث عن دي لاورينتيس رئيس نابولي عندما قال إنه حاول تعيينه مدربًا للفريق الإيطالي.

وقال: ‏"سنحاول الدفاع بأفضل طريقة ممكنة، لكن علينا عدم تجاهل جودة الخصم الذي سنواجه، ‏جميعنا نعرف النتائج التي نحتاجها، إنه أمر

صعب لأن نابولي جيدون في الهجوم المرتدة والفرق الإيطالية جيدة في الدفاع، إذا كان هنا شئ خاص، سنحاول القيام به".

وأضاف" ‏نعلم أن مباراة نابولي لم تكن جيدة بما فيه الكفاية، النجم الأحمر ليست أفضل، وباريس كانت لا بأس بها و الخسارة هناك يمكن أن تحدث، حتى الآن كنا جيدين في أرضنا، ليلة الغد نحتاج إلى أن نكون أفضل. نحن بحاجة للأداء على أعلى مستوى لدينا".

‏وعن تصريحات دي لاورينتيس بأنه حاول جلبه لنابولي: "إنه شخص مغرم بالحديث! لا أعتقد أنني أخبرت أحداً بهذا الكلام من قبل و لكنه يذكر ذلك من وقت لآخر".

وواصل " ‏التدريب في إيطاليا؟ لايزال لدي عقد لمدة 3 سنوات و نصف هنا، لست متأكدا ما إذا كان أي شخص سيريدني بعد ذلك، أنا أحب الطعام الإيطالي لكنني لا أتكلم اللغة".

وأشار" سنقوم بأجوائنا الخاصة مع طريقة لعبنا، نتطلع لذلك، لو لم يحدث شيء من قرارات الحكم، سوف نحصل على ما نستحقه".

وتابع كلوب "‏بعد الموسم الذي لعبناه حتى الآن، حقيقة أننا لانزال نملك الفرصة للمضي قدمًا، هي فرصة خاصة جدًاد إنها فرصة كبيرة بالنسبة لنا، سنحاول فعل كل شيء لوضع الأمور بالمسار الصحيح".