المكافآت تنهال على المقاولون بعد الفوز على بتروجيت

كتب ـ عادل يوسف:

قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح صرف مكافآت مجزية للاعبى الفريق بعد الفوز على بتروجيت بنتيجة 3_0 فى المبارة التى أقيمت بينهما فى الأسبوع السابع عشر للدورى الممتاز لكرة القدم.

وطالب رئيس النادى باستمرار الانتصارات التى يحققها الفريق من مبارة لأخرى حيث أن الفريق يحقق الفوز الخامس على التوالي ليتقدم إلى مركز متقدم في جدول الدورى بعد أن كان

يحتل المركز الأخير في الجدول.

وأعرب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون عن سعادتة البالغة لإحراز الفوز على بتروجيت مشيدا بالمستوى الفني للفريق الذى يزداد من مبارة لأخرى وقال النحاس إن المقاولون دخل مرحلة التحدى من أجل التواجد فى المربع الذهبى هذا الموسم.