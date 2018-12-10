قرر مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح صرف مكافآت مجزية للاعبى الفريق بعد الفوز على بتروجيت بنتيجة 3_0 فى المبارة التى أقيمت بينهما فى الأسبوع السابع عشر للدورى الممتاز لكرة القدم.
وطالب رئيس النادى باستمرار الانتصارات التى يحققها الفريق من مبارة لأخرى حيث أن الفريق يحقق الفوز الخامس على التوالي ليتقدم إلى مركز متقدم في جدول الدورى بعد أن كان
وأعرب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون عن سعادتة البالغة لإحراز الفوز على بتروجيت مشيدا بالمستوى الفني للفريق الذى يزداد من مبارة لأخرى وقال النحاس إن المقاولون دخل مرحلة التحدى من أجل التواجد فى المربع الذهبى هذا الموسم.
شكرا لقرائتكم خبر عن المكافآت تنهال على المقاولون بعد الفوز على بتروجيت على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .