رياضة | تعرّف على عقوبات الجولة الـ 12 بدوري القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرّف على عقوبات الجولة الـ 12 بدوري القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني برئاسة خالد كامل، خلال إجتماعها اليوم، عقوبات الجولة الـ 12 والتي شهدت إلغاء لقاء الزرقا مع كوكاكولا في الدقيقة 85. وحسب ما جاء في عقوبات اللجنة تقرر ما يلي : -إعتماد فوز كوكاكولا على الزرقا 2-0 بسبب تجاوزات سمير موسى رئيس نادي الزرقا، وإعتراضات الجهاز الفني للزرقا على الحكم. - إيقاف المدير الفني للزرقا، أحمد سند مبارتان، وتغريمة 500 جنية للإعتراض على الحكم. - إيقاف مدرب الزرقا، علي أحمد، مبارتان، وتغريمة 500 جنية للإعتراض على الحكم محمود بسيوني. - تغريم الزرقا 1000 جنية، لإعتراضات الجهاز الفني المتكررة خلال المباراة. وشملت باقي عقوبات الجولة الثانية عشر ما يلي : - إيقاف المدير الفني للمريخ أشرف خضر، مباراة، وغرامة 250 جنية للطرد في لقاء القناة للإعتراض على الحكم عبد العزيز السيد. - تغريم فريق مركز شباب ناصر ملوي 500 جنية لإقتحام الملعب في لقاء المنيا لمحاولة التعدي على الحكام. - تحذير فريق النصر للتعدين بسبب تأخر إنطلاق المباراة السابقة، لتواجد أفراد داخل الملعب. - إيقاف أحمد عبد المنعم مدافع الترسانة لمباراة وحيدة للطرد في لقاء النصر. - إيقاف أحمد تمساح المشرف على الكرة بتليفونات بني سويف مباراة، وتغريمة 250 جنية للطرد في لقاء الألومنيوم للإعتراض على الحكم. - إيقاف محمود زنباع لاعب بورتو 3 مباريات، للطرد في لقاء الشمس، وتغريمة 500 جنية بسبب التعدي على الخصم بدون كرة.

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