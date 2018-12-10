رياضة | ننشرعقوبات موقعة البلدية والمنصورة بالمظاليم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشرعقوبات موقعة البلدية والمنصورة بالمظاليم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كتب : زياد مأمون

إجتمعت لجنة مسابقات دوري القسم الثاني، اليوم الإثنين، لمناقشة تقارير مراقبي وحكام الجولة الـ 12 والتي شهدت أحداث مؤسفة في ملعب بلدية المحلة، خلال مباراة البلدية والمنصورة، التي إنتهت بفوز صاحب الأرض بهدف قاتل.

ويرصد "الخليج 365 الرياضي" عقوبات اللجنة الخاصة بتلك المباراة ..

- إيقاف المدير الفني للمنصورة، ياسر الكناني، مبارتان، وغرامة 500 جنية، لنزولة الملعب رغم إيقافة، والتشابك مع مدرب البلدية.

- إيقاف أحمد الجمل مدرب البلدية، مبارتان، وتغريمة 500 جنية، لنزولة الملعب والتشابك مع مدرب المنصورة.

- تغريم نادي المنصورة 500 جنية لنزول لاعبية إلى الملعب لإثارة الشغب، والإعتراض على الحكام، وغرامة 500 جنية أخرى بسبب قيام عامل غرف الملابس بالتعدي على الحكم، عقب ختام اللقاء.

- تغريم نادي البلدية 500 جنية لتعمد إخفاء الكرات خارج الخطوط خلال مباراة المنصورة.