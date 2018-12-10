رياضة | عاجل.. الزمالك يكشف موقفه من ضم نجم الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يكشف موقفه من ضم نجم الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن الأبيض يرحب بانضمام عبدالله السعيد المحترف في صفوف أهلي جدة ولكن في الموسم الجديد وليس في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال يوسف، في تصريحات صحفية أن الزمالك تربطه علاقة جيدة مع عبدالله السعيد وفي حالة قرر الرجوع لمصر فالقلعة البيضاء ترحب بالتأكيد بانضمامه إليها.

وأوضح يوسف، بأن السعيد لو عاد به الزمن لوقع للزمالك ولا توجد أزمة بين الطرفين وأن صانع ألعاب أهلي جدة لا يمانع أبداً بالتوقيع لكنه حالياً تركيزه منصب على فريقه الحالي ولا توجد أي مناقشات.