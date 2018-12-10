رياضة | الزمالك يهزم فريق الشباب بسباعية وديًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يهزم فريق الشباب بسباعية وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك على فريق الشباب بالنادي، بسبعة أهداف مقابل هدفين في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من عماد السيد ومحمد عبد الغني ومحمد احمد كماتشو و حازم إمام و بهاء مجدي ومحمد حسن ومحمد إبراهيم و أحمد مدبولي و مصطفى فتحي وحميد احداد وعمر السعيد،وشارك عمر صلاح ومحمود دونجا وأحمد رفعت مع فريق الشباب .

سجل خليل نيمار هدف التقدم لفريق الشباب فب الدقيقة ٣٩ وتعادل محمد إبراهيم للفريق الأول في الدقيقة ٤٢ لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

ومع بداية الشوط الثاني دفع جروس بأيمن حفني ومحمد عنتر وأحمد أبو الفتوح بدلا من مصطفى فتحي وعمر السعيد وبهاء مجدي وعماد السيد، وعاد عمر صلاح للمشاركة مع الفريق الأول في حين شارك عبد المنصف مع الشباب ،وفي الدقيقة ٥٦ يحرز أيمن حفني الهدف الثاني للفريق الأول وفي الدقيقة ٦١ يضيف محمد عنتر الهدف الثالث.

وفي الدقيقة ٦٨ أضاف حميد أحداد الهدف الرابع للزمالك قبل أن يسجل أيمن حفني الهدف الخامس في الدقيقة ٧٦، وسجل محمد إبراهيم وحميد أحداد الهدفين السادس والسابع للفريق الأول في حين سجل دونجا الهدف الثاني لفريق الشباب لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأول بسبعة أهداف مقابل هدفين.