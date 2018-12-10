رياضة | وزير الشباب والرياضة يستقبل والد محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الشباب والرياضة يستقبل والد محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمكتبه صباح اليوم صلاح غالي والد محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري . وخلال اللقاء أكد د.أشرف صبحي وقوف الدولة المصرية جانب اللاعب مشيراً إلي سعادته بعودة صلاح لمستواه المعهود وتصدره لهدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف مشيداً بروح اللاعب الأخلاقية والفنية المتميزة التي تُعد رسالة ونموذج مشرف لمصر يشاهده معظم جماهير العالم متمنياً له دوام التقدم . وأكد والد اللاعب سعادته باهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باللاعب محمد صلاح مؤكداً حرص سيادته على انهاء جميع المشكلات التي تواجه اللاعب . كما بحث خلال اللقاء مع عبدالعزيز البمبي رئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح بنجريج تطوير منشأت المركز ووجه د.أشرف صبحي بتخصيص جزء من المبني الإداري كمتحف تضم تاريخ محمد صلاح . حضر اللقاء النائب سامح فتحي والنائب خالد مصباح نواب الغربية عن دائرة محمد صلاح وجمال شتية أمين صندوق مركز شباب محمد صلاح ود. أحمد الشيخ وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير ود. محمد عبدالقادر مساعد الوزير .

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