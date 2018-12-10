رياضة | ميدو: تدريب بروس للأهلي في هذا التوقيت مجازفة كبيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميدو: تدريب بروس للأهلي في هذا التوقيت مجازفة كبيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق أن الهولندي مارتن يول المدير الفني الأسبق للأهلي لم يفشل مع الفريق الأحمر، بدليل حصده لمسابقة الدوري الممتاز مع المارد الأحمر.

وقال ميدو، خلال تصريحات لإذاعة "إنرجي" مع الإعلامي إيهاب الخطيب:" مارتن يول تم تصدير مشاكل له خارج الملعب وحاول البعض إظهر تجربته مع الأهلي بالفاشلة وهو أمر يناقض الواقع بدليل فوزه بالدوري".

وأضاف:" الإنجليزي ستيف بروس المرشح لتدريب الأهلي مدرب مميز ولكن أرى أن تدريبه للفريق الأحمر في هذا التوقيت مجازفة كبيرة".

وعن توقعه من يفوز بمسابقة الدوري هذا الموسم قال العالمي: " الوقت مازال مبكرا جدا لتوقع من يفوز بالدوري والدور الثاني سيشهد تغييرات كبيرة في جدول ترتيب المسابقة".