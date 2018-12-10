رياضة | حصاد 2018.. سباق لا ينتهي بين ميسي ورونالدو ومودريتش ينهي سيطرتهما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد 2018.. سباق لا ينتهي بين ميسي ورونالدو ومودريتش ينهي سيطرتهما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبدو أن عام 2018 لم يكن مثالياً بالنسبة للثنائي الاستثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو حيثُ نجح الكرواتي لوكا مودريتش في إنهاء سيطرتهما على الجوائز الفردية وذلك بعد قيادة منتخب بلاده لنهائي كأس العالم.

ميسي ورونالدو.. بينهما سباق لا ينتهي أبداً حتى ولو خسر الثنائي الجوائز الفردية لحساب لاعبين أخرين فالأرجنتيني والبرتغالي من عالم آخر بالنسبة للاعبين الآخرين عالمياً.

وفيما يلي يستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" أرقام رونالدو وميسي في عام 2018:

- كريستيانو رونالدو "الانتقال المحزن"

1- أرقامه مع ريال مدريد:

حصد مع فريقه السابق ريال مدريد لقب دوري أبطال أوروبا للموسم الماضي، وقدم مستوى مميز مع منتخب بلاده وصعد لـ 16 من كأس العالم وودع البطولة لحساب الأوروجواي، وخاض مع الملكي الموسم الماضي في الدوري 27 مباراة وسجل 26 هدفًا وصنع 5 أهداف، وفي دوري الأبطال؛ 13 مباراة وسجل 15 هدفًا وصنع 3 أهداف.

2- أرقامه مع يوفنتوس:

في الصيف الماضي؛ قرر رونالدو إنهاء مسيرته التي امتدت لـ9 سنوات مع ريال مدريد، وانتقل إلى يوفنتوس في صفقة كلفت قيمتها الـ100 مليون يورو، ليبدأ الدون مرحلة جديدة في ملعب تورينو.

خاض رونالدو مع يوفنتوس في الدوري 15 مباراة واستطاع أن يحرز 10 أهداف ويصنع 6 أهداف لزملائه أما على المستوى الأوروبي فقد لعب 4 مباريات وسجل هدف وصنع آخر.

- ليونيل ميسي

خرج الليو من دور الـ 16 من المونديال، وسجل هدفًا وحيدًا وله 2 أسيست، أما مع برشلونة فقد فاز بالليجا الإسبانية حيثُ لعب 36 مباراة وسجل 34 هدفًا وصنع 12 لزملائه وفي دوري الأبطال خاض 10 مباريات وسجل 6 أهداف وصنع هدفين، وذلك الموسم الماضي. حيثُ حصد لقب الدوري وكأس ملك أسبانيا وكأس السوبر الإسباني.

أما الموسم الحالي؛ فقد لعب 13 مباراة وسجل 11 هدفاً وله 8 أسيست في الدوري مع برشلونة حتى الآن، وفي دوري الأبطال لعب 3 مباريات وسجل 6 وله أسيست.