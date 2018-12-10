رياضة | المقاولون العرب يهزم بتروجت بالثلاثة في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر المقاولون العرب يهزم بتروجت بالثلاثة في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق المقاولون العرب فوزا غاليا على نظيره بتروجت بهدفين نظيفين في الجولة 17 من الدوري المصري الممتاز. سجل ثنائية المقاولون العرب كل من محمد سمير ومحمد طلعت (هاتريك) في الدقائق 49 و78 و 93. ارتفع رصيد المقاولون العرب للنقطة 23 في المركز الرابع بينما توقف بتروجت عند 15 نقطة في المركز 16.

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