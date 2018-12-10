رياضة | كلوب: رئيس نابولي ثرثار بعض الشئ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب: رئيس نابولي ثرثار بعض الشئ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي أنه لا يفكر في التدريب في إيطاليا حالياً وأن اهتمامه منصب على الريدز.

ورد كلوب على تصريحات دي لاورينتيس رئيس نادي نابولي بأنه حاول جلبه لتدريب فريقه: "إنه شخص مغرم بالحديث وثرثار بعض الشيئ! لا أعتقد أنني أخبرت أحداً بهذا الكلام ولكنه يذكر ذلك من وقت لآخر".

وأضاف كلوب: "التدريب في إيطاليا؟ لايزال لدي عقد لمدة 3 سنوات و نصف هنا. لست متأكدا ما إذا كان أي شخص سيريدني بعد ذلك، أنا أحب الطعام الإيطالي لكنني لا أتكلم اللغة".

وتابع: "بعد الموسم الذي لعبناه حتى الآن، حقيقة أننا لانزال نملك الفرصة للمضي قدمًا، هي فرصة خاصة جدًا. إنها فرصة كبيرة بالنسبة لنا، سنحاول فعل كل شيء لوضع الأمور بالمسار الصحيح".

ويلتقي ليفربول مع نابولي غدًا الثلاثاء وذلك في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.