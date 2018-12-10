رياضة | طنطا يضم الصفقة الأولى في الميركاتو الشتوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طنطا يضم الصفقة الأولى في الميركاتو الشتوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي طنطا برئاسة فائز عريبي، في التعاقد مع محمود شريدة الظهير الايمن لفريق الداخلية السابق، في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف مقابل 350 ألف جنيها.

حيث حضر اللاعب لمقر النادي منذ يومين للاتفاق علي بنود العقد ووقع علي العقود، بعد حصوله علث الاستغناء الخاص به من فريق الداخلية، وذلك في حضور ايمن المزين المدير الفني، وعلاء عكاشة مدير الكرة، ومحمد أبوفريخة أمين الصندوق.

سبق بالانضمام لفريق الالومنيوم ثم انتقل الي الداخلية في بداية هذا الموسم، قبل استغناء الداخلية بقيادة علاء عبدالعال عنه.