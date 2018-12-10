رياضة | عاجل.. الأهلي يحسم موقف الخماسي المصاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يحسم موقف الخماسي المصاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الموقف الأخير للمصابين في الفريق الأحمر.

وقال محمود في تصريحات له :"سعد سمير سيجري أشعة اليوم على العضلة الخلفية، لتحديد حجم الإصابة ومدة غيابه عن الفريق".

وأضاف الطبيب :"علي معلول سيبدأ من الغد المشاركة تدريجيا في المران الجماعي للفريق".

وتابع الطبيب :"محمد الشناوي بدأ تدريبات الكرة اليوم مع طارق سليمان، وبدأ يتحسن من الإصابة".

وواصل الطبيب :"أحمد فتحي لا يزال يعاني من الإصابة وسيخض لبرنامج تأهيلي لمدة أسبوع".

وأتم طبيب الأهلي : "رامي ربيعة سيغيب عن مران الفريق الجماعي لمدة ٤ أسابيع".