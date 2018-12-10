رياضة | فان ديك: مواجهة نابولي ستكون مثل النهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فان ديك: مواجهة نابولي ستكون مثل النهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الهولندي فيرجيل فان ديك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي أن مباراة نابولي المقبلة في دوري الأبطال لن تكون سهلة والوضع صعب للغاية فالريدز سيلعبون من أجل الثلاث نقاط لا غير.

وقال فان دايك عن تجديد عقد جوميز:" أولا، هو يستحق هذا إنه لاعب رائع وأظهر لنا مدى روعته في ليفربول ومنتخب انجلترا".

وعن مباراة دوري الأبطال، قال: "نريد أن نُظهر لكل شخص في العالم أننا ننتمي لدوري أبطال أوروبا، يجب علينا أن نكون واثقين مع الوضع الذي نتواجد فيه الآن، ستكون مباراة صعبة لكن يجب علينا أن نثق بأنفسنا ونعلم أننا نستطيع فعلها أنا واثق و يجب علينا إظهار تلك الثقة".

وتابع: "هذه المباراة ستكون مثل النهائي بالنسبة لنا، و نأمل بأن لا نتلقى أي هدف لكي لا نضطر إلى الفوز بتسجيل العديد من الأهداف".

وأوضح فان دايك، سبب مشاركته في كل المباريات تقريباً: "إنه شعور رائع يجب عليك أن تقوم بأي شيء ممكن لكي تستعد اللعب والتعافي وتناول الأطعمة المفيدة والراحة، إذا لم تلعب فلن تنتبه لهذه الأمور".

جدير باالذكر فأن ليفربول سيلعب مع نابولي الإيطالي يوم غدٍ الثلاثاء في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.