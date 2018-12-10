رياضة | مدرب الإسماعيلي: هدفنا إرباك حسابات الرجاء بهدف مبكر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب الإسماعيلي: هدفنا إرباك حسابات الرجاء بهدف مبكر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أحمد قناوى المدرب العام للإسماعيلى، أن مباراة فريقه القادمة ضد الرجاء قوية فى ظل سعى كلا منهما لمواصلة المشوار العربى.

ويحل الدراويش ضيفًا على النادى المغربى، فى تمام الساعة التاسعة مساء غدًا الثلاثاء، فى إطار إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.

وتابع أن الأمور متساوية بينهما خاصة وأن الجهاز الفنى للدراويش طالب من لاعبيه نسيان نتيجة مباراة الذهاب لتقديم أفضل ما لديهم فى المواجهة المقبلة.

وأضاف أن هناك تركيز كبير من الجميع بعد دراسة المنافس بشكل جيد بالرغم من معنوياتهم المرتفعة عقب التتويج بكأس الكونفدرالية.

وأوضح ” قناوى ” أن الإسماعيلى سيسعى لاحراز هدف مبكر من أجل إرباك حسابات الجهاز الفنى ولاعبى الرجاء.

ويذكر أن مباراة الذهاب التى أقيمت على ملعب الإسماعيلية مساء 29 أكتوبر الماضى، انتهت بالتعادل السلبى.