رياضة | الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يكشف تفاصيل إصابة مؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حجم الإصابة التي تعرض لها مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر خلال مباراة فريقه الودية اليوم أمام نجوم المستقبل.

وقال محمود في تصريحات له :"مؤمن يعاني من إجهاد في العضلتين الخلفية، واللاعب سيخضع لفحص طبي قبل مران الفريق غدا لتحديد موقفه".

وكان زكريا قد غادر مباراة فريقه الودية في الشوط الثاني، بعد إصابته في العضلة الخلفية، وحل زميله محمد نصير بديلا له.