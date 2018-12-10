الامارات | الترجي يرفض اللعب في قطر

شكرا لقرائتكم خبر عن الترجي يرفض اللعب في قطر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد نادي الترجي التونسي، بطل دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، أنه يتمسك باستضافة مباراته أمام الرجاء البيضاوي المغربي على لقب كأس السوبر الأفريقية في إستاد رادس في تونس.

وذكرت تقارير أن الاتحاد الأفريقي ينوي إقامة كأس السوبر بين الترجي والرجاء بطل كأس الاتحاد الأفريقي في الدوحة عاصمة قطر.

وقال الترجي في بيان: "يؤكد الترجي أنه لم يصدر من مسؤوليه أي تصريح بشأن إقامة كأس السوبر الأفريقي في الدوحة.. ويعلم بالمناسبة أنه لم تصل إلى إدارة النادي أي مراسلة رسمية في هذا الصدد، مع التوضيح بأن الترجي متشبث باحتضان السوبر الأفريقي بملعب رادس".

وعادة ما يستضيف بطل دوري الأبطال مباراة كأس السوبر على أرضه لكنها أقيمت في مرات قليلة في ملاعب محايدة.