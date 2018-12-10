شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفوز على نجوم السادات 7-0 وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عصر اليوم الإثنين، على نظيره نجوم السادات 7-0، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة.

أحرز أهداف الأهلي أحمد حمودي «هدفين» وأحمد ياسر ريان «هدفين» وعمرو بركات وميدو جابر ومحمد فخري.

جاءت أهداف الأهلي الأربعة الأولى في الشوط الأول قبل أن يعزز الفريق تقدمه في الشوط الثاني بأهداف عمرو بركات وميدو جابر ومحمد فخري.

وحرص الجهاز الفني بقيادة محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للفريق، على تجربة بعض العناصر التي لم تشارك بشكل أساسي الفترة الماضية، بجانب تجهيز بعض اللاعبين العائدين من الإصابة، كذلك منح الفرصة لبعض لاعبي فريق الشباب بالإضافة إلى الدفع بالثنائي عمرو جمال وعمرو بركات المقيدين على قائمة الانتظار في قائمة الفريق.

يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة «جيما الإثيوبي»، الجمعة المقبل، في ذهاب دور الـ٣٢ من منافسات دوري أبطال أفريقيا.

وكان لاعبو الأهلي الأساسيون الذين شاركوا في مباراة طلائع الجيش، أمس، خاضوا مرانا استشفائيا خفيفا قبل انطلاق ودية اليوم، في الوقت الذي واصل فيه اللاعبون المصابون تنفيذ برنامجهم التأهيلي.