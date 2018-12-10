مفاجأة.. يواخيم لوف يقترب من تدريب ريال مدريد

فتح يواخيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، الباب أمام تولي تدريب ريال مدريد الإسباني مستقبلا، بعد انتهاء مهمته مع "المانشافت".

وتحدث لوف لقناة "ZDF" الألمانية، قائلا: "كنت مدربا للأندية لسنوات قليلة، وما زلت لا أفكر في الاعتزال، بعدما أمضيت وقتا طويلا كمدرب للمنتخب الوطني".

وأضاف: "هناك أوقات تفكر حينها فيما ستفعله لاحقا، لهذا أرغب في الاستمرار في التدريب لكن بتولي مهمة تدريب أحد الأندية".

وأكد لوف أنه قد يتولى تدريب أحد الفرق خارج ألمانيا بعد رحيله عن المانشافت، مضيفا: "ريال مدريد فريق مثير للاهتمام لأي مدرب".

وكان لوف تعرض لانتقادات بالغة بعد فشل الماكينات الألمانية في كأس العالم التي أقيمت في روسيا الصيف الماضي قبل أن يهبط للمستوى الأدنى بدوري الأمم الأوروبية مؤخرا.