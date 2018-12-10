شكرا لقرائتكم نهاية الشوط الأول .. تعادل سلبى بين المقاولون وبتروجيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب وبتروجت، بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد ذئاب الجبل، فى إطار منافسات الأسبوع الـ17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

شهدت الدقيقة 8، تسديدة قوية من أحمد علي كامل وتصدى لها علي فرج حارس بتروجت ببراعة ليبعد الكرة عن مرماه تحولت نحو دفاع بتروجت التى استحوذ عليها وأنهى الهجمة الخطيرة لذئاب الجبل ومع مرور الوقت شهد الشوط الأول هدوئا نسبيا من الفريقين قبل استعادة النشاط مجددا بمحاولات لخطف هدف التقدم ولكن دون جدوى لينتهى هذا الشوط بالتعادل السلبى بينهما.

ويحتل المقاولون العرب قبل المباراة، المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة فيما يحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة.