شكرا لقرائتكم كلاكيت للمرة المليون .. إصابة رامى ربيعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد محمود طبيب الأهلي ان رامي ربيعة مدافع الفريق سيغيب شهرا عن التدريبات،بعد وضع يده في الجبس عقب تعرض اصبعه للكسر.

وقال خالد محمود في تصريحات صحفية :" مؤمن زكريا يعاني من إجهاد في العضلتين الخلفيتين ..سعد سمير سيخضع لأشعة اليوم وسيتم معرفة حجم الإصابة ومدة غيابه..علي معلول سيبدأ من الغد في المشاركة تدريجيا في مران الفريق..أحمد فتحي سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة أسبوع".