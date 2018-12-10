- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم كلاكيت للمرة المليون .. إصابة رامى ربيعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد خالد محمود طبيب الأهلي ان رامي ربيعة مدافع الفريق سيغيب شهرا عن التدريبات،بعد وضع يده في الجبس عقب تعرض اصبعه للكسر.
وقال خالد محمود في تصريحات صحفية :" مؤمن زكريا يعاني من إجهاد في العضلتين الخلفيتين ..سعد سمير سيخضع لأشعة اليوم وسيتم معرفة حجم الإصابة ومدة غيابه..علي معلول سيبدأ من الغد في المشاركة تدريجيا في مران الفريق..أحمد فتحي سيخضع لبرنامج تأهيلي لمدة أسبوع".
شكرا لقرائتكم خبر عن كلاكيت للمرة المليون .. إصابة رامى ربيعة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة سوبر كورة وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي سوبر كورة ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .