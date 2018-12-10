شكرا لقرائتكم خبر عن نهلة رمضان تعلن عن عودتها لممارسة رفع الأثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بطلة العالم لرفع الأثقال نهلة رمضان عن مفاجأة من العيار الثقيل بعودتها قريبًا للمشاركة في البطولات الدولية والقارية والأقرب بطولة أفريقيا التي تستضيفها القاهرة في أبريل المقبل.

وقالت في تصريحات بعد تكريمها من الاتحاديين المصري والسعودي في افتتاح البطولة العربية والتضامن الدولية لرفع الأثقال بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إن سعادتي بالغة بعد قرار عودتي معشوقتى لعبة رفع الاثقال بعد غياب أكثر من 7 سنوات بسبب ظروف خاصة وكذلك الإصابة اللعينة التي لحقت بي .

وأكدت "نهلة" أن رياضة رفع الاثقال أصبح لها شعبية جارفة في الآونة الأخيرة بفضل تألق نجوم اللعبة أمثال سارة سمير ومحمد إيهاب أبطال العالم والأولمبياد وأتمنى أن يحققوا طموحهم في الأولمبياد القادم بإذن الله وأتوجه بالشكر لكل من ساندني في فكرة عودتي للملاعب ولعبة رفع الأثقال.

وكانت قد اختفت نهلة رمضان عن الأضواء منذ أولمبياد لندن 2012، بعد مسيرة حافلة بالألقاب والميداليات، حيث حطمت 7 أرقام عالمية، أهمها أنها بطلة العالم فى بطولة الكبار المؤهلة للأولمبياد وأفضل أول عالم فى 4 بطولات للناشئات، وبطلة أفريقيا لنسختين، وبطلة البحر المتوسط 2005 رفع اسم مصر فى المحافل الدولية فى العديد من البطولات العالمية والأفريقية والمحلية، لكنها تعرضت لإصابة عام 2010 أثناء مشاركتها ببطولة الجمهورية بسببها اختفت فترة عن الأنظار، خاصة أن الإصابة سببت لها قطعًا فى ثلاثة أربطة فى الخلفى والصليبى والداخلى وأيضًا الغضروف، إلا أنها عادت مرة أخرى بأولمبياد لندن وحققت المركز الخامس، رغم أنها كانت تعانى من كسر بالركبة.