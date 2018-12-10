شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر قرارات الأسبوع الـ12 لمباريات القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت لجنة مسابقات القسم الثانى برئاسة خالد كامل اجتماعا اليوم لمناقشة قرارات الأسبوع الـ12 للدورى وأصدرت عدة قررارت منها: -إيقاف ياسر الكنانى المدير الفنى للمنصورة مباراتين وغرامة 500 جنيه لاشتباكه مع الجهاز الفني لبلدية المحلة. -اعتماد نتيجة مباراة الزرقا وكوكاكولا بفوز الأخير 2 / 0 وإيقاف سمير موسي المشرف على فريق الزرقا لما بدر منه تجاه الحكم الذى قام بإلغاء المباراة فى الدقيقة 86. قرارات القسم الثاني القسم الثاني

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