شكرا لقرائتكم خبر عن نيجيريا تتأهل لنصف نهائى أمم أفريقيا للكرة الشاطئية برباعية فى تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب نيجيريا على تنزانيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التى أقيمت بينهما، عصر اليوم، الإثنين، فى افتتاح مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، ببطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية، المقامة فى مدينة شرم الشيخ بمصر.

بذلك يتأهل المنتخب النيجيرى إلى الدور نصف النهائى بعدما رفع رصيده إلى ٦ نقاط، ويتذيل المنتخب التنزانى المجموعة بدون رصيد من النقاط، ويتنافس المنتخب السنغالى صاحب الأربع نقاط مع المنتخب الليبى صاحب الثلاث نقاط على البطاقة الثانية فى المجموعة.

سجل أهداف المنتخب النيجيرى عزيز أبو وإيمانويل اوفورى وإيمانويل ايجيكا وادميس تايو، وسجل لتنزانيا يحيى تيمبو وجارى جوما.

تقام بطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية فى مدينة شرم الشيخ، بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصرى لكرة القدم، وشركة بريزنتيشن سبورتس الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف".