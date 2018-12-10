شكرا لقرائتكم خبر عن رامى رييعة يغيب عن الأهلى شهرًا.. ومؤمن يعانى من إصابة فى الخلفيتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد محمود، طبيب الأهلى، أن رامى ربيعة مدافع الفريق سيغيب شهرًا عن التدريبات، بعد وضع يده فى الجبس عقب تعرض إصبعه للكسر.

وقال خالد محمود فى تصريحات صحفية: "مؤمن زكريا يعانى من إجهاد فى العضلتين الخلفيتين.. سعد سمير سيخضع لأشعة اليوم وسيتم معرفة حجم الإصابة ومدة غيابه.. على معلول سيبدأ من الغد فى المشاركة تدريجيًا فى مران الفريق.. أحمد فتحى سيخضع لبرنامج تأهيلى لمدة أسبوع".