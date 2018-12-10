شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد الرازق: سعيد بالفوز على بطل أمم أفريقيا للكرة الشاطئية 2015 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب أحمد عبد الرازق، المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية، عن سعادته الكبيرة بالفوز على منتخب مدغشقر بأربعة أهداف مقابل هدفين، وتصدره قمة المجموعة الأولى ببطولة أمم أفريقيا للكرة الشاطئية المقامة بمدينة شرم الشيخ.

أكد عبد الرازق، أن منتخب مصر تخطى منتخبًا قويًا بحجم منتخب مدغشقر، بطل أفريقيا فى 2015، مشيرًا إلى أن مباراة مصر أمام كوت ديفوار غدًا الثلاثاء لن تكون مباراة تحصيل حاصل، بعد أن ضمن التأهل لنصف نهائى البطولة، مشددًا على أن المنتخب المصرى يحترم المنتخب الإيفوارى، وأنه ولاعبيه يأخذون المباراة على محمل الجد للفوز بها والحفاظ على صدارة المجموعة الأولى.

أضاف عبد الرازق أن هدفه هو قياد المنتخب المصرى للمباراة النهائية، لحجز تذكرة التأهل لبطولة كأس العالم، وأنه يحترم جميع منتخبات البطولة، ولكنه لا يخشى أى منها، مؤكدًا ثقته فى قدرات لاعبيه وروحهم العالية لتحقيق حلم التأهل لمونديال الشاطئية، بعد الدعم الكبير الذى يلقاه من مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة وخالد لطيف المشرف على منتخب الكرة الشاطئية.