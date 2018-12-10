شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام تهمك من مواجهة المصرى والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق المصرى مع نظيره الداخلية فى الخامسة من مساء اليوم فى إطار الجولة السابعة عشر من مسابقة الدورى باستاد الإسماعيلية.

وسبق والتقى المصرى مع الداخلية فى 9 مواجهات قبل مباراة اليوم.

نرصد أهم الأرقام من تاريخ مواجهات الفريقين:

9 مواجهات ألتقى فيها المصرى مع الداخلية 4 مباريات حقق فيها الفريق البورسعيدى الفوز 3 لقاءات فاز فيها فريق الداخلية على المصرى

2 عدد المباريات التى انتهت بالتعادل بين المصرى والداخلية

13 هدفا أحرزها لاعبو المصرى فى شباك الداخلية

12 هدفا سجلها لاعبو الداخلية فى مرمى الفريق البورسعيدى

ويحتل المصرى المركز الثانى عشر برصيد 16 نقطة، فيما يحتل الداخلية المركز الحادى عشر برصيد 16 نقطة