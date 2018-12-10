شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. محمد سمير يتقدم بالهدف الأول للمقاولون على بتروجت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح محمد سمير، مدافع المقاولون العرب، فى التقدم لفريقه بالهدف الأول على بتروجت فى الدقيقة 49 من عمر المباراة المقامة بينهما باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن فعاليات الجولة السابعة عشر للدورى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول ترتيب الدورى برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 6 وتعادل فى 2 وخسر 6 مباريات وسجل لاعبوه 18 هدفًا وتلقت شباكه 15 هدفًا وما زالت لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل بتروجت المركز السادس عشر برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 2 وتعادل فى 9 وخسر 5 لقاءات وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 19 هدفًا.