شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 10 ديسمبر 2018 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، مباراة الزمالك الإفريقية مهددة بالنقل للإسكندرية بسبب الجماهير ، الأهلى يتفق مع شركة صينية لبناء ستاد النادى فى الشيخ زايد .

باتت مباراة الزمالك أمام القطن التشادي فى ذهاب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية المقرر لها السبت المقبل مهددة بالنقل من استاد بتروسبورت إلى برج العرب.

طالب محمود عبد المنعم "كهربا"، صانع ألعاب الزمالك، فى الجلسة التى عقدها مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة تقاضى 20 مليون جنيه فى الموسم من أجل تعديل عقده.

كشف مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي أن النادي بصدد إتمام اتفاق مع إحدى الشركات الصينية لبناء ستاد النادي الجديد، والذي يعد على رأس أولويات مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب.

يتصدر الإنجليزي ستيف بروس لاعب مانشستر يونايتد السابق والمدير الفني السابق لناديي أستون فيلا وهال سيتي قائمة المرشحين لتدريب الأهلى فى الوقت الحالى، ووفقاً لمصدر داخل إدارة الاهلى فإن بروس هو المرشح الأقوى حالياً لتدريب الأهلى بعد فشل التعاقد مع عدة مدربين أبرزهم ديسابر ورامون دياز.

كشف مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم تشكيل لجنة فض المنازعات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الاتحاد الدولى "فيفا" يهتم بهذا الأمر، وبدأ تنفيذه فى أكثر من دولة، مؤكداً أنه سيطالب الأندية بتعيين محام ممثل عنهم فى اللجنة وإجراء انتخاب أو اختيار، على أن يتم اختيار قاضيين ليكون رئيس ونائب للجنة.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تأجيل الاجتماع الذى كان مقرراً له اليوم لإستكمال بعض الملفات إلى موعد يحدد فيما بعد.

عرض أحد وكلاء لاعبين، بعض اللاعبين من دورى القسم الثانى على مسئولى الزمالك من أجل تدعيم الجبهة اليسرى، التى يبحث الأبيض عن دعمها فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.