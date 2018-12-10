- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم 10 ديسمبر 2018 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ، مباراة الزمالك الإفريقية مهددة بالنقل للإسكندرية بسبب الجماهير ، الأهلى يتفق مع شركة صينية لبناء ستاد النادى فى الشيخ زايد .
باتت مباراة الزمالك أمام القطن التشادي فى ذهاب دور الـ32 للبطولة الكونفدرالية المقرر لها السبت المقبل مهددة بالنقل من استاد بتروسبورت إلى برج العرب.
20 مليون جنيه سبب عدم تعديل عقد كهربا فى بداية الموسم بالزمالك
طالب محمود عبد المنعم "كهربا"، صانع ألعاب الزمالك، فى الجلسة التى عقدها مع أمير مرتضى المشرف العام على الكرة تقاضى 20 مليون جنيه فى الموسم من أجل تعديل عقده.صور.. الأهلى يتفق مع شركة صينية لبناء ستاد النادى فى الشيخ زايد
كشف مصدر مطلع داخل إدارة النادي الأهلي أن النادي بصدد إتمام اتفاق مع إحدى الشركات الصينية لبناء ستاد النادي الجديد، والذي يعد على رأس أولويات مجلس الإدارة الحالي برئاسة محمود الخطيب.
الإنجليزى ستيف بروس مرشح لتدريب الأهلى
يتصدر الإنجليزي ستيف بروس لاعب مانشستر يونايتد السابق والمدير الفني السابق لناديي أستون فيلا وهال سيتي قائمة المرشحين لتدريب الأهلى فى الوقت الحالى، ووفقاً لمصدر داخل إدارة الاهلى فإن بروس هو المرشح الأقوى حالياً لتدريب الأهلى بعد فشل التعاقد مع عدة مدربين أبرزهم ديسابر ورامون دياز.
اتحاد الكرة يطالب الأندية بتعيين محامين للجنة فض المنازعات
كشف مجدى عبد الغنى، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه سيتم تشكيل لجنة فض المنازعات خلال الفترة المقبلة، خاصة أن الاتحاد الدولى "فيفا" يهتم بهذا الأمر، وبدأ تنفيذه فى أكثر من دولة، مؤكداً أنه سيطالب الأندية بتعيين محام ممثل عنهم فى اللجنة وإجراء انتخاب أو اختيار، على أن يتم اختيار قاضيين ليكون رئيس ونائب للجنة.تأجيل اجتماع اتحاد الكرة لسفر أعضاء مجلس الإدارة خارج القاهرة
قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تأجيل الاجتماع الذى كان مقرراً له اليوم لإستكمال بعض الملفات إلى موعد يحدد فيما بعد.
الزمالك يرفض تدعيم الجبهة اليسرى بلاعبى دورى المظاليم
عرض أحد وكلاء لاعبين، بعض اللاعبين من دورى القسم الثانى على مسئولى الزمالك من أجل تدعيم الجبهة اليسرى، التى يبحث الأبيض عن دعمها فى شهر يناير المقبل خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .