شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حسن يدخل قائمة أفضل 10 حكام فى العالم لكرة الصالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن محمد حسن حكم كرة الصالات عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك " عن تواجده ضمن أفضل 10 حكام فى العالم ، منتظرا الترتيب النهائى الذى سيعلن الأيام المقبلة . يذكر أنه فى إنجاز تاريخى للتحكيم المصرى والعربى والأفريقى اختير الحكم المصرى الدولى فى كرة الصالات محمد حسن لإدارة نهائى أولمبياد الأرجنتين بين البرازيل وروسيا الأخيرة .

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