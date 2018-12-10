شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تستعد لإطلاق مشروع" 100 موهبة 100 محترف" فى كرة القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد وزارة الشباب والرياضة، لإطلاق مشروع كبير في كرة القدم تحت مسمي 100 موهبة 100 محترف في كرة القدم، على مستوى جميع محافظات مصر .

ويضم المشروع 4 شرائح للمواليد من عمر 8 الى 10 أعوام وتسمي مرحلة التعليم ومن عمر 10 الي 13 اعوام وتسمي مرحلة التدريب ، ومن عمر 13 الي 16 سنة وتسمي مرحلة الاحتراف ، ومن عمر 16 إلى 19 عاما وتسمى مرحلة التسويق.

وسيتم اختيار افضل 12 محافظة من ضمن 27 محافظة ، لاختيار افضل 100 موهبة .