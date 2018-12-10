شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على نجوم السادات ودياً بسباعية نظيفة استعداداً لبطل أثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق النادي الأهلي فوزا وديا عريضا على ضيفه نجوم السادات، بسبعة أهداف دون رد، في المباراة التي أقيمت على ستاد مختار التش بالجزيرة، ضمن التحضيرات لمواجهة جيما الأثيوبي بمستهل مشواره بالبطولة الإفريقية.

وضع أحمد حمودي الفريق الأحمر في المقدمة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 18، أضاف أحمد ياسر ريان الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 30 وفي الدقيقة 35 عاد حمودي ونجح في إحراز الهدف الثالث لفريقه في المباراة والثاني له ثم أضاف أحمد ياسر ريان الهدف الرابع للأهلي والثاني له في اللقاء في الدقيقة 45، لينهي هذا الشوط بتقدم الفريق الأحمر برباعية نظيفة.

وفي الشوط الثاني دفع محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي بمجموعة أخرى من اللاعبين حيث أشرك عمرو جمال وعمرو بركات ومحمد فخري ونجح بركات في إحراز الهدف الخامس للأهلي في الدقيقة 66، ليسجل بعده عمرو جمال الهدف السادس للفريق الأحمر في الدقيقة 75، لينهي محمد فخري مسلسل أهداف الفريق الأحمر بإحراز الهدف السابع في الدقيقة 85، وتنتهي المباراة بفوز القلعة الحمراء بسباعية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الأثيوبي يوم الجمعة المقبل في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.