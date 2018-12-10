شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على نجوم السادات ودياً بسباعية نظيفة استعداداً لبطل أثيوبيا والان مع تفاصيل الخبر
وضع أحمد حمودي الفريق الأحمر في المقدمة بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 18، أضاف أحمد ياسر ريان الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 30 وفي الدقيقة 35 عاد حمودي ونجح في إحراز الهدف الثالث لفريقه في المباراة والثاني له ثم أضاف أحمد ياسر ريان الهدف الرابع للأهلي والثاني له في اللقاء في الدقيقة 45، لينهي هذا الشوط بتقدم الفريق الأحمر برباعية نظيفة.
وفي الشوط الثاني دفع محمد يوسف المدير الفني المؤقت للأهلي بمجموعة أخرى من اللاعبين حيث أشرك عمرو جمال وعمرو بركات ومحمد فخري ونجح بركات في إحراز الهدف الخامس للأهلي في الدقيقة 66، ليسجل بعده عمرو جمال الهدف السادس للفريق الأحمر في الدقيقة 75، لينهي محمد فخري مسلسل أهداف الفريق الأحمر بإحراز الهدف السابع في الدقيقة 85، وتنتهي المباراة بفوز القلعة الحمراء بسباعية نظيفة.
ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الأثيوبي يوم الجمعة المقبل في افتتاح مشواره ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يفوز على نجوم السادات ودياً بسباعية نظيفة استعداداً لبطل أثيوبيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .