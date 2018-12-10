شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يتعادل سلبياً مع بتروجيت فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من مباراة المقاولون العرب وبتروجيت، بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى المباراة المقامة حاليا بينهما على استاد ذئاب الجبل، فى إطار منافسات الأسبوع الـ17 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

شهدت الدقيقة 8، تسديدة قوية من أحمد علي تصدى لها علي فرج حارس بتروجيت ببراعة ليبعد الكرة عن مرماه تحولت نحو دفاع بتروجت التى استحوذ عليها وأنهى الهجمة الخطيرة لذئاب الجبل.

ومع مرور الوقت شهد الشوط الأول هدؤا نسبيا من الفريقين قبل استعادة النشاط مجددا بمحاولات لخطف هدف التقدم ولكن دون جدوى لينتهى هذا الشوط بالتعادل السلبى بينهما.