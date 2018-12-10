شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إصابة مؤمن زكريا ومشاركة ميسى فلسطين فى ودية الأهلى مع نجوم السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك محمود السلمي الشهير بـ"ميسى فلسطين" لاعب الأهلي الجديد، مع فريقه في مواجهة السادات الودية المقامة حالياً علي ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد توقيعه بشكل رسمي للفريق الأحمر. وارتدي السلمي القميص رقم 10 ولفت الانتباه بشكل كبير فور نزوله أرضية الملعب بسبب تحركاته الجيدة وتسديداته المحكمة. ويستعد الأهلي لمواجهة جيما الأثيوبي المقرر إقامتها الجمعة المقبل في ذهاب دور ال٣٢ لبطولة دوري أبطال افريقيا. فيما غادر مؤمن زكريا جناح الأهلي ودية فريقه أمام نجوم السادات حيث تعرض مؤمن زكريا لإصابة قوية في العضلة الخلفية، ليتدخل الجهاز الطبي لعلاجه ويغادر الملعب نظرآ لعدم قدرته علي استكمال اللقاء.

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