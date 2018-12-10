شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف صبحى يلتقى مدير الوكالة الدولية للشراكة من أجل التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم السفير أحمد شاهين مدير الوكالة الدولية للشراكة من أجل التنمية والسفير ياسر شعبان نائب أمين عام الوكالة الدولية للشراكة من أجل التنمية لبحث سبل التعاون مع وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة في الشأن الافريقي.

وأكد صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تعمل وفق رؤية واستراتيجية الدولة لتعميق العلاقات مع الدول الافريقية فيما يتعلق بمجالات الشباب والرياضة بالإضافة إلي توجيهات القيادة السياسية لتفعيل توصيات مؤتمر الشباب الافريقي الذي عقد بشرم الشيخ أكتوبر الماضي ومع ترأس مصر للاتحاد الافريقي وإعلان مصر عاصمة الشباب الافريقي 2019 وأضاف أن وزارة الشباب والرياضة ستوفر كل ما يمكن للوكالة من برامج وأنشطة وأحداث يمكن تنظيمها للأشقاء الأفارقة داخل مصر وخارجها .

وقال السفير أحمد شاهين أن الوكالة تتابع الأنشطة والبرامج الفاعلة والملموسة التي تقدمها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية وأن الوكالة ستعمل بجانب الوزارة في المرحلة المقبلة لتدريب وتطوير قدرات الشباب الافريقي .

حضر اللقاء شيماء أبو عبلة مساعد الوزير للشئون الدولية ورضا صالح مدير عام العلاقات الخارجية .