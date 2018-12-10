رياضة | "مرجان": الوفد الصيني مهتم بالتعاون والاستثمار مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مرجان": الوفد الصيني مهتم بالتعاون والاستثمار مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، بزيارة الوفد الصيني للأهلي صباح اليوم والتي شهدت قيام الوفد بجولة تفقدية في مقر النادي بالجزيرة وبعدها في فرع الشيخ زايد.

وقال مرجان إن هذه الزيارة تمت بناء على تكليف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي، وبالتنسيق مع المهندس محمد سراج الدين عضو المجلس، وبحضور أمير توفيق مدير التسويق، وتم مناقشة الوفد في عدة أمور تخص الاستثمار الرياضي مع النادي، حيث تم الرد على جميع استفسارات الوفد ورؤيتهم حول التعاون مع الأهلي في هذا الشأن.

وأضاف أن الوفد حرص على الاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة برؤية النادي حول مشروعاته المستقبلية، لاسيما أنهم متواجدون حاليا في مصر لبحث الاستثمار في مشروعات تخص العديد من المجالات من بينها الرياضة.

وأوضح أن الوفد الصيني الذي ضم عددا من المستثمرين والمسئولين بالحكومة الصينية أكدوا رغبتهم وترحيبهم بالتعاون مع النادي الأهلي في مجالات تخص الاستثمار الرياضي في مصر.

وأشار المدير التنفيذي للنادي إلى أن الوفد حرص على زيارة فرع النادي بالشيخ زايد؛ لبحث مشروعات النادي المستقبلية.

وأضاف « مرجان» أن الوفد سيقدم فيما بعد دراسات ومقترحات للتعاون مع النادي الأهلي في مجال الاستثمار الرياضي، وسيتم طرح رؤيتهم ودراساتهم على مجلس إدارة النادي الذي يتابع هذا الملف باهتمام، حيث لديه عدة عروض ودراسات استثمارية كبيرة من دول مختلفة تهتم بالاستثمار في مصر ومع النادي الأهلي تحديدا.