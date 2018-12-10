شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه فريق الشباب بالنادي وديًا.. تعرف على التشكيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسرى كريستيان جروس، خوض لقاء ودي اليوم الإثنين، مع فريق شباب النادي مواليد 97، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وعلي جانب آخر، أدى مجموعه اللاعبين الذين لن يشاركوا في اللقاء الودي، مرانا في العاشره صباحا.

وجاء تشكيل الفريق في ودية الشباب كالتالي:

حراسة المرمى: عماد السيد

خط الدفاع: محمد عبدالغني – كماتشو – حازم إمام – بهاء مجدي

خط الوسط: محمد حسن – محمد إبراهيم – أحمد مدبولي – مصطفى فتحي

خط الهجوم: حميد احداد – عمر السعيد

ويواصل الفريق استعداده لمواجهة فريق القطن التشادى بدور الـ 32 للكونفيدرالية السبت المقبل على ملعب بتروسبورت.