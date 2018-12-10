شكرا لقرائتكم خبر عن جنح التجمع تنظر دعوى المدير التنفيذي للنادي الأهلي ضد مدحت شلبي 19 مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حددت محكمة جنح التجمع الخامس في القاهرة، الإثنين، جلسة 19 مارس المقبل، لنظر الدعوى المقامة من العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلى، ضد مدحت شلبي، المذيع بقناة بيراميدز، بسبب إذاعة أخبار كاذبة مضللة من شأنها إثارة الفتنة بين جماهير الرياضة المصرية، والتلفظ بعبارات تمثل جرائم سب وقذف في برنامجه «مساء بيراميدز».

وطلب «مرجان» بمعاقبة مدحت شلبي بمواد السب والقذف في قانون العقوبات، بالإضافة إلى المادة 84 من قانون الرياضة، والتى تنص على المعاقبة بالحبس مدة لاتقل عن سنة، وبغرامة لاتقل عن 1000 جنيه لكل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الإشارة بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين بها.

وتأتى هذه الإجراءات في إطار قرار مجلس إدارة الأهل بمقاضاة وملاحقة وتعقب المتجاوزين في حق النادي ومجلس إدارته.