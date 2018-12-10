شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الحكومة والمستثمرين الصينيين يبحثون أوجه التعاون مع النادي الأهلي (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل محمد سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ومحمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، وسامح كامل مدير الإدارة الهندسية، وأمير توفيق مدير التسويق، صباح اليوم الإثنين وفد من الحكومة الصينية والسفارة الصينية بالقاهرة ومجموعة شركات عملاقة في مجالات المقاولات والتمويل والاستثمار العقاري والصناعي؛ لبحث سبل التعاون مع النادي الأهلي خلال الفترة القادمة.

وتأتي زيارة الوفد بناء على تكليف محمود الخطيب رئيس النادي، لمحمد سراج الدين، للتواصل مع عدد من الشركات العالمية العملاقة للتعاون مع النادي الأهلي في مجال المنشآت الرياضية والمشروعات الضخمة التي يعكف مجلس إدارة الأهلي على تنفيذها، ووضع رؤية وتصور لها خلال المرحلة المقبلة.

ضم الوفد عددا من مسؤولي الحكومة الصينية في وزارتي التجارة والصناعة بولاية هانغتشو الصينية ورؤساء ومسؤولي مجموعة الـ ٦ شركات الخاصة التي سبق لها تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة في مختلف القطاعات «سكنية – تجارية – صناعية – رياضية» في الصين ودول آسيا وأفريقيا، وقامت هذه الشركات بتنفيذ ملاعب ومدن أوليمبية ضخمة بالصين، ومنها المدينة التي ستستضيف دورة الألعاب الآسيوية ٢٠٢٢ بمدينة هانغتشو بالصين، بالإضافة لبعض الملاعب بأفريقيا.

وقام الوفد بجولة تفقدية في مقر النادي بالجزيرة شاهد خلالها، المبنى الاجتماعي وملعب التتش ومجمع حمامات السباحة والنصب التذكاري واستكمل الوفد الصيني جولته في فرع النادي بالشيخ زايد للتعرف على المساحة المتبقية من أرض النادي، وبحث سبل الاستثمار الرياضي.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، أكد «سراج» أن الوفد الصيني أبدى سعادته الكبيرة بحفاوة الاستقبال وعراقة الأهلي باعتباره أكبر الأندية الأفريقية والعربية.

وأشار عضو مجلس إدارة الأهلي إلى أن الوفد الصيني أبدى تطلعه للتعاون ودراسة بعض المشروعات المقترحة، لاسيما أن الحكومة الصينية والسفارة الصينية بالقاهرة تشجعهم على الاستثمار في مصر كرؤية مستقبلية لمناخ ووضع اقتصادي قوي له الريادة على الصعيد الأفريقي.

وشدد «سراج الدين» بأن الوفد أبدى إعجابه الشديد بالبنية التحتية للنادي وأنشطته والشعبية الكبيرة التي يتمتع الأهلي محليا وقاريا وعالميا، مشيرا إلى أن السفير الصيني بمصر أثنى على هذه الزيارة في اجتماعه بالوفد أمس وحثهم على التعاون في الاستثمار الرياضي مع النادي الأهلي، مؤكدا أن الوفد بالكامل متحمس لخلق فرص للتعاون مع النادي الأهلي في شتى المجالات.