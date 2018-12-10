شكرا لقرائتكم خبر عن هشام أبوحديد يترشح لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الزميل هشام أبوحديد، نائب رئيس القسم الرياضي بالمصري اليوم، عن ترشحه لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين، في الانتخابات المقرر لها 2 يناير المقبل.

وتنص لوائح رابطة النقاد الرياضيين على اختيار رئيس للمكتب التنفيذي ونائب وأمين صندوق و6 أعضاء.

أعلن حسين الزناتي، السكرتير العام المساعد والمشرف على الشُعب والروابط بنقابة الصحفيين، أعلن عن فتح باب الترشح للمكتب التنفيذي لرابطة النقاد الرياضيين على منصب الرئيس، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق وستة أعضاء، وذلك اعتبارًا من ٨ ديسمبر الى 12 من نفس الشهر .