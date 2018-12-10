تعرف على التشكيلة المثالية لعام 2018.

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جدة - عمرو شويل كشف الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم، الاثنين، عن قائمة اللاعبين المرشحين للتواجد فى التشكيلة المثالية لعام 2018.

وشهدت قائمة المرشحين تواجد 6 لاعبين من نادي ليفربول الإنجليزي وهم اليسون بيكر، فيرجيل فان دايك، جيمس ميلنر، محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو، ساديو ماني، و3 لاعبين من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي وهم جون ستونز، دافيد سيلفا، كيفين دي بروين.

وتواجد في قائمة اللاعبين المرشحين للتواجد فى التشكيلة المثالية لعام 2018 عن قارة أوروبا، كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، وكيليان مبابي ونيمار وكافاني ثلاثي باريس سان جيرمان الفرنسي، ودجيكو مهاجم روما الايطالي، وليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني.



2018

واحتل محمد صلاح المركز السادس في قائمة أفضل لاعبي العالم لعام 2018 من جانب مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية، وهو أعلى ترتيب للاعب أفريقي في جائزة الكرة الذهبية منذ النجم الكاميروني صامويل إيتو الذي حل خامساً عام 2009.

كما تم اختياره ثالث أفضل لاعب في أوروبا لعام 2018 من جانب الاتحاد الاوروبي لكرة القدم "يويفا"، وثالث أفضل لاعب في العالم من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".