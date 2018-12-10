شكرا لقرائتكم تأهل منتخب مصر لنصف نهائى شاطئية أمم إفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأهل المنتخب المصري للدور نصف النهائي من بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية المقامة في مدينة شرم الشيخ بمصر، وذلك بعد الفوز على منتخب مدغشقر، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، الاثنين، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

تقدم المنتخب المصري عن طريق محمد سمير من ركلة جزاء، وعزز محمد عبد النبي بالهدف الثاني للفراعنة في الدقيقة الثالثة من الشوط الأول، وقلص رومان النتيجة بهدف لصالح مدغشقر في الدقيقة الرابعة، وفي الدقيقة العاشرة تعادل مدغشقر عن طريق ريجيس، قبل يتقدم منتخب مصر من جديد في الدقيقة الحادية عشر عن طريق صاصا، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفراعنة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

في الشوط الثاني سجل أحمد الشحات الهدف الرابع للمنتخب المصري، وشهد الشوط الثالث تألق الفراعنة في الشق الدفاعي، محافظين على الشباك لتنتهي المباراة بفوز مصر بأربعة أهداف مقابل اثنين.

وضمن المنتخب المصري التأهل بعد أن وصل للنقطة السادسة، بغض النظر عن نتيجة مباراته في الجولة الثالثة أمام منتخب كوت ديفوار الذي يتذيل المجموعة بدون رصيد من النقاط، ويتصارع منتخب المغرب مع مدغشقر على بطاقة التأهل الثانية عندما يلتقيان في الجولة الثالث ولكل منهما ثلاث نقاط.

وتقام بطولة أمم إفريقيا للكرة الشاطئية في مدينة شرم الشيخ، بتنظيم مشترك بين الاتحاد المصري لكرة القدم، وشركة بريزنتيشن سبورتس الحاصلة على حقوقها من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".