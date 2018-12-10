شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. هل ينضم عبد الله السعيد إلى الزمالك فى يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبد الله السعيد صانع ألعاب الأهلى المصرى السابق والأهلى السعودى حاليا أحدث ضجة كبيرة فى الوسط الرياضى بالموسم الماضى بعدما وقع على عقود انضمامه لنادى الزمالك ثم عاد وجدد تعاقده مع الأهلى المصرى قبل أن تتخذ إدارة القلعة الحمراء قرارا برحيله معارا إلى نادى كوبيون بالوسورا الفنلندى، بعد واقعة توقيعه للمنافس التقليدى قبل أن يرحل للأهلى السعودى فى تجربة يرغب فيها إلى استعادة بريقه وكتابة سطر جديد فى رحلته بالساحرة المستديرة.

ووصف مسئولو الزمالك، صفقة عبد الله السعيد بعد توقيعه بصفقة القرن.

وارتبط جمهور الأبيض بضمه وتغنوا باسمه خاصة إن اللاعب كان يعد الأبرز ضمن صفوف القلعة الحمراء، ولكن لم تكتب للصفقة النجاح.

ومع انتقال السعيد للأهلى السعودى طالب عدد من جمهور ميت عقبة بأن يكون اللاعب ضمن صفقات الفريق الأبيض فى يناير.

هل ينضم عبد الله السعيد إلى الزمالك فى يناير؟

أجاب إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك والقائم حاليا بأعمال أمين الصندوق على هذا السؤال بأن النادى الأبيض يرحب بضم السعيد فى الموسم الجديد.

وتأتى إجابة تيجانا التى أدلى بها لمعرفته صعوبة ضم السعيد فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير ونظرا للعلاقة الجيدة التى حدثت مع اللاعب يرحب مسئولى الأبيض بضمه فى حالة عودته إلى مصر فى الموسم القادم.

وماذا عن قرار السعيد؟

عبد الله السعيد يرى إنه لو عاد به الزمن سيوقع للزمالك وليس لديه أزمة فى الزمالك فهو لاعب محترف -وفقا لما قاله- لذلك تدلل تلك التصريحات على إن اللاعب لا يمانع فى التوقيع للزمالك مجددا فى حالة عودته لمصر ولكن فى الوقت الحالى كل تركيزه مع منصب مع الأهلى السعودى لذلك لا يوجد أية مناقشات بشأن عودته لمصر فى يناير.