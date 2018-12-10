شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. طنطا يتعاقد مع أحمد شريدة مدافع الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهي مجلس ادارة نادي طنطا برئاسة المحاسب فايز عريبي إجراءات التعاقد مع أحمد شريدة مدافع الداخلية وذلك في صفقة انتقال حر لمدة موسمين ونصف بعدما حصل اللاعب على الاستغناء الخاص به من نادي الداخلية بعد تنازله عن مستحقاته المالية لدى نادي الداخلية.



وجاء تعاقد طنطا مع أحمد شريدة لاعب الاتحاد السابق والداخلية الحالي بعد الجلسة التي جمعت اللاعب صباح اليوم بمسئولي طنطا والتي تم خلالها الاتفاق علي حصول اللاعب علي 350 ألف جنيه سنويا وذلك لمدة موسمين ونصف .



ومن المقرر أن يظهر شريدة في مباراة طنطا الودية أمام نادي سمنود عصر اليوم على أن ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق بداية من الغد استعدادا لمباراة طنطا الاخيرة في الدور الأول من دوري القسم الثاني والمقرر لها الخميس بعد القادم.